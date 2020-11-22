В Татарстане 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Татарстане 75 новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В республике на 22 ноября, воскресенье, зарегистрировано 75 новых случаев заражение коронавирусной инфекцией. Среди них 73 человека заразились от ранее заболевших, и двое "привезли" вирус из поездок в другие регионы.

Среди этих заболевших 15 человек были госпитализированы, и 60 заболевших лечатся дома.

Среди пациентов двое несовершеннолетних, и 33 человека - люди пенсионного возраста. Остальные 40 - в возрасте от 18 до 59-ти лет.

Большинство заболевших находятся в Казани, по четыре человека заболели в Набережных Челнах, в Зеленодольском и Альметьевском районах, трое - жители Высокогорского района, по два - в Алексеевском, Верхнеуслонском и Рабно-Слободском районе. В Аксубаевском, Бугульминском, Кукморском, Лаишевском, Лениногорском, Менделеевском и Муслюмовском районах - по одному заболевшему.

- Выздоровело за весь период 8464 человека, в том числе 43 за минувшие сутки, - сообщили в минздраве Татарстана.