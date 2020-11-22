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Коронавирус Covid-19

В Чувашии от COVID-19 скончались шесть человек

Общее количество жертв новой коронавирусной инфекции достигло 234 человек
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Медики лечат тех, кто заболел коронавирусной инфекцией

Медики лечат тех, кто заболел коронавирусной инфекцией

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В республике с начала пандемии коронавирусной инфекции всего зарегистрировано 11598 случаев заболевания. Из них 22 ноября было выявлено 107 новых случаев.

Выздоровело 10491 человека, и на воскресенье, 22 ноября, выздоровели 146 заболевших.

Вместе с тем зарегистрировано шесть новых случаев гибели жителей республики от COVID-19. Таким образом, на 22 ноября в Чувашии зарегистрировано 234 случая гибели местных жителей от этой инфекции.

Тем временем уже три больницы в регионе перешли в статус госпиталей для лечения заболевших коронавирусной инфекцией.