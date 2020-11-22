В Чувашии сотрудница банка убедила посетительницу не переводить мошенникам деньги

Женщина едва не перевела мошенникам 120 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На 48-летнюю женщину сотрудница одного из банков в Козловке обратила внимание потому, что посетительница вела себя очень нервозно. Попросила кредит, и во время оформления документов ей на телефон поступало несколько звонков, после которых посетительница банка еще больше начинала нервничать.

Сотруднице кредитного учреждения удалось выяснить, что женщине на телефон позвонили неизвестные. Они испугали ее, сообщив, что кто-то пытается снять все ее накопления в банке. Причем сами представились сотрудниками службы безопасности банка, и "научили", как обезопасить вклад.

По совету "службы безопасности", потенциальная "жертва" должна была взять кредит, обналичить деньги и перевести их на "безопасный" счет.

Благодаря бдительной сотруднице банка, удалось остановить женщину и сберечь ее деньги.

- По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, - сообщили в МВД Чувашии.