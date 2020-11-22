В Татарстане двое мужчин едва не замерзли, когда их автомобиль вылетел в кювет

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

В службу "112" позвонили 21 ноября в 4.06 двое мужчин и сообщили, что они поехали на рыбалку, но в какой-то момент их автомобиль ВАЗ-2110 занесло, они съехали в кювет и там застряли. Самостоятельно выбраться не могут, они уже успели замерзнуть, сидя в машине. Рассказали и о том, что произошло все в Чистопольском районе, они уже как раз проехали Змеевский мост, и находятся где-то рядом с поселком Змеево.

На поиски выехали специалисты ЗПСО№3 МЧС Татарстана. Искали заблудившихся путешественников два часа, сначала обнаружили их "десятку", а затем и их самих. 62-летний и 60-летний пенсионеры от медицинской помощи отказались. Их передали в руки родственников.