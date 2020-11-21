Житель Ульяновска задохнулся во время ночного пожара

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Ночью в субботу, 21 ноября, на улице Автозаводской в Ульяновске загорелась кварта на третем этаже дома №48. О дыме в службу спасения в 1.12 сообщила соседка. На место оперативно выехали все экстренные службы: пожарные “скорая”, полиция и газовщики.

В 1.33 спасатели ликвидировали возгорание, но 36-летний хозяин квартиры к тому моменту уже успел задохнулся от угарного газа. По мнению госпождознавателей, причиной несчастного случая стало неосторожное обращение с огнём со стороны погибшего.

Утром на месте происшествия работала оперативно-следственная группа ОМВД по Засвияжскому району города.