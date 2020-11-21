В Татарстане коронавирусом заразились еще 69 человек

С начала пандемии COVID-19 подхватили 9 625 жителей республики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 69 зараженных коронавирусом людей. Большинство из них - жители Казани (30). Остальные из Набережных Челнов (13), Сабинского района (7), Буинского района (2), Елабужского района (2), Зеленодольского района (2), Камско-Устьинского района (2), Лаишевского района (2), Апастовского района (1), Верхнеуслонского района (1), Высокогорского района (1), Дрожжановского района (1), Заинского района (1), Кайбицкого района (1), Кукморского района (1), Лениногорского района (1) и Ютазинского района (1). Четыре случая завозные, 65 - контактные.

Известно, что среди больных несовершеннолетних нет, четверым - от 18 до 30 лет, 23 - от 30 до 50 лет, 21 - от 50 до 60 лет, 14 - от 60 до 70 лет, шестерым - от 70 до 80 лет, а одному - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 14 из ним, 56 же были оставлены лечиться дома.

С начала пандемии в республике COVID-19 подхватили 9 625 человек. На данный момент 8 421 из них выздоровел, 128 - скончались.