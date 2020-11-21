В Марий Эл подтвердился еще один летальный случай коронавируса

По последним данным COVID-19 подхватили уже 7 116 жителей республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Марий Эл продолжает расти число летальных случаев коронавируса. За минувшие сутки там подтвердилась еще одна смерть зараженного. С начала пандемии жертвами инфекции стали 83 местных жителя. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Всего же коронавирус подхватили уже 7 116 жителей республики (49 - были выявлены накануне). На данный момент 6 134 из них выздоровели. В инфекционных стационарах лечатся 1 138 человек: 1 129 - с пневмонией, 361 - с подтвержденным COVID-19.

Местный Минздрав отмечает, что 215 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 918 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 42 больных, а в кислородной поддержке нуждаются 493.