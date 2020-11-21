В Чувашии скончались еще семь зараженных коронавирусом человек

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За минувшие сутки в Чувашии подтвердились еще семь смертей зараженных коронавирусом людей. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 228. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в республике сделали более 311,7 тысячи тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 11 491 зараженного (104 - накануне). На данный момент большая часть из них - 10 345 человек, выздоровела. Однако случаи инфекции продолжают выявляться ежедневно.