"Уранин-А” разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки и безвреден для здоровья людей и окружающей среды. Фото: Илья СМИРНОВ

В понедельник, 23 ноября, вода в домах Ново-Савиновского района Казани может окраситься в зеленый цвет. Все дело в проведении работ по выявлению мест утечки теплоносителей, во время которых в сетевую воду введут краситель “Уранин-А”. Об этом горожан заранее предупреждает Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполкома.

Всех тех, кто заметит идущую из кранов зеленую воду просят сообщить об этом по телефону +7(843)291-87-95 (многоканальный).

Отметим, что “Уранин-А” разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки и безвреден для здоровья людей и окружающей среды.