24 ноября без холодной воды останутся дома на двух улицах Йошкар-Олы

Водоснабжение будет возобновлено к 20.00 того же дня. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Во вторник, 24 ноября, без холодной воды останутся дома на двух улицах Марий Эл - Машиностроительной и Строителей. Причина этого - проведение работ по замене задвижки, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с 9.00 подача холодного водоснабжения будет прекращена по адресам улица Машиностроителей, дома №№72, 74, 74б, 103, 107, 107а, 109 и 109а, а также улица Строителей, дома №№54а, 54в, 54г, 54д, 56, 56а и 56б.

Ситуация должна нормализоваться к 20.00 того же дня, но горожанам лучше заранее запастись водой.