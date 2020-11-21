В Татарстане ищут 15-летнюю девочку-подростка, которая пропала неделю назад

Фото: поисково-спасательное объединение "Поисковый центр"

В Татарстане начались активные поиски 15-летней Диляры Шайдуллиной из села Пановка в Пестречинском районе. Девушка перестала выходить на связь с близкими 14 ноября, сообщают члены поисково-спасательного объединения "Поисковый центр".

Диляра - брюнетка ростом около 160 сантиметров с худощавым телосложением и карими глазами. На момент пропажи на ней была белая шапка с помпоном, розовая куртка, синий шарф, белая кофта, черный сарафан, темные колготки и белые кроссовки. С собой у девушки был синий рюкзак.

Просим всех, кто видел Диляру Шайдуллину, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(967)-46-64-911 или 112.