20 ноября в Татарстане подтвердились еще две смерти от COVID-19

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20 ноября 2020 года Минздрав Татарстана подтвердил еще две смерти от COVID-19. Так, в первом случае скончалась 67-летняя женщина. Ее госпитализировали с внебольничной пневмонией. Состояние здоровья пациентки ухудшалось из-за полиорганной недостаточности. Кроме того, у нее имелись хронические заболевания.

Во втором случае новой жертвой коронавируса стала 64-летняя женщина. Пациентку привезли в больницу с пневмонией. Смерть пациентки произошла на фоне обострения хронических заболеваний.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в Минздраве Татарстана.

На данный момент число летальных случаев в республике возросло до 128.