В Татарстане завершен конкурс «Крылья вашему бизнесу - 2020»

ТПП Татарстана завершила конкурс «Крылья вашему бизнесу - 2020». Его победителями становятся лучшие социально-ориентированные проекты предпринимателей и компаний.

Цель конкурса - мотивировать и поддержать бизнес-сообщество Татарстана, помочь в реализации уже существующих проектов по расширению бизнеса, либо новых инициатив. Призовой фонд 1 200 000 рублей.

За него боролись предприниматели из разных городов и районов республики. В финал вышли 43 проекта. Лучших выбирали путем народного голосования на сайте. tpprt.ru

Это, в частности, образовательные проекты, детские конкурсы, цикл телевизионных программ, спортивные проекты, финансовая и юридическая грамотность, проекты для фермеров, для пожилых людей и для людей с ОВЗ.

Дипломы участникам и сертификаты победителям вручил Председатель Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» Шамиль Агеев.

- Ситуация сейчас не простая и в бизнесе, и в жизни, но она управляемая. Мы благодарим каждого из вас за то, что приняли участие в конкурсе, за то, что в этот период вы проявляете инициативу. Я уверен, что для вас дело даже не в сертификатах, не в победе, а в том, что есть возможность заниматься любимым делом, развивать его. И это надо приветствовать. Думаю, на следующий год мы также найдем формы поддержки бизнеса, - отметил глава ТПП РТ и добавил, что в этом конкурсе нет проигравших, все предприниматели стали членами ТПП РТ и в этом их победа.

Всем участникам конкурса, которые вступили в ТПП РТ в этом году вручили членские билеты Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» и фирменные значки членов торгово-промышленной палаты РТ. Победители получили сертификаты на 100 тысяч рублей на продвижение своих проектов.