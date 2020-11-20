Суд отпустил на свободу экс-главу Тукаевсого района Ленара Авзалова

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Сегодня, 20 ноября, Набережночелнинский городской суд не удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста экс-главе Тукаевского района Ленару Авзалову. Бывшего чиновника отпустили на свободу, но с запретом на совершение определенных действий.

Напомним, Авзалова обвиняют по двум уголовным статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество». По версии следствия, вместе с депутатом района, руководителем ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусаннифом Хановым провернули преступную схему, благодаря которой предприятие последнего незаконно получило более 1,5 миллионов рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, еще в 2018 году Ханов дал своим подчиненным указание изготовить документы с ложными данными. По ним организация выполнила обрезку и побелку деревьев на территории 16 сельских поселений. Бумаги попали к Авзалову и тот уговорил руководителей местных Исполкомов подписать их – якобы ООО «Тукай Тепло-Газ» все сделала, хотя это было не так.

Отметим, что в отличии от экс-главы Тукаевского района Мусаннифу Ханову суд все же продлил срок содержания под арестом, правда, все того же – домашнего.

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