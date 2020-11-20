Роспотребнадзор Татарстана посоветовал населению не ездить в переполненных автобусах

В управлении заметили, что коронавирус выявляется и у сотрудников автотранспортных предприятий, хотя всех их проверяют перед выходом на рейс. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Татарстана уже ни одну неделю жалуются на переполненные автобусы и, как следствие, невозможность соблюдать в салоне социальную дистанцию. В региональном Роспотребнадзоре посоветовали людям пересесть на личные автомобили или пораньше выезжать на работу, чтобы ездить в пустом общественном транспорте. Об этом на пресс-конференции сообщила зам руководителя управления Любовь Авдонина.

Она также заметила, что коронавирус выявляется и у сотрудников автотранспортных предприятий, хотя всех их проверяют перед выходом на рейс.

Напомним, ранее Минздрав Татарстана прокомментировал очереди в гардероб в республиканском клиническом онкологическом диспансере. В ведомстве признали, что в учреждении "имеется некоторый дефицит пространства", но несмотря на это, этом людям все равно нужно соблюдать социальную дистанцию.