Главный раввин Татрастана Ицхак Горелик выразил слова соболезнования в связи со смертью митрополита Феофана

Ранее соболезнования в связи с кончиной митрополита выразил и глава республики Рустам Минниханов. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Главный раввин Татарстана Ицхак Горелик выразил слова соболезнования в связи со скоропостижной смертью митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Напомним, 73-летний священнослужитель скончался сегодня, 20 ноября, из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Горелик заметил, что со смертью митрополита республика потеряла религиозного лидера высокого уровня и просто мудрого, внимательного человека, который уважал различные взгляды на жизнь и ценности. По его словам, Феофан способствовал созданию атмосферы мира среди населения.

Ранее слова соболезнования выразил и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. О священнослужителе он отозвался, как об отзывчивом и милосердном человеке блестящего ума.

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