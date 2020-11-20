В Казани продолжаются испытания на пороховом заводе

На заводе идут испытания Фото: Лика ИСАЕВА

Сегодня, 20 ноября, жители мегаполиса вновь услышали громкие звуки, похожие на взрыв. Кто-то испугался, особенно громко слышно было в Кировском районе столицы Татарстана, но знающие казанцы поняли, что это просто проходят испытания на пороховом заводе.

МЧС республики подтвердило это и сообщило расписание "шумов": в пятницу 20 ноября с 9.00 до 17.00 проходят испытания изделий в баллистическом кабинете (25 выстрелов); с 11.00 сжигание мусора на специально отведëнной открытой площадке под контролем.

Жителей и гостей города просят не волноваться.