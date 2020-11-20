В Татарстане ищут 17-летнюю девушку, которая пропала около недели назад

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Татарстане начались активные поиски 17-летней Эльвиры Хакимовой из Зеленодольска. Девушка перестала выходить на связь с родными и близкими 14 ноября. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщают члены поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Эльвира ростом около 174 сантиметров имеет нормальное телосложение, рыжие волосы и серые глаза. На момент пропажи на ней было серое пальто, голубые брюки, светло-зеленые ботинки и черно-белый полосатый шарф.

Просим всех, кто видел эту девушку, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.