Биатлонный комплекс в Казани введут в эксплуатацию в 2022 году

Провести время на объекте смогут как профессиональные спортсмены, так и все желающие. Фото: Иван ВИСЛОВ

Стало известно, что строящийся в Казани биатлонный комплекс планируют сдать и ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта Татарстана.

Объект площадью 129,4 гектара будет включать в себя лыжно-биатлонную трассу для соревнований и прогулочного катания, стрельбище, здание проката лыж с раздевалками и здание хозяйственного блока для хранения спецтехники. Провести там время смогут как профессиональные спортсмены, так и все желающие.

Напомним, что комплекс возводится на территории, которая ранее была присоединена городу от Лаишевского района.