Роспотребнадзор Татарстана: новогодние елки в школах и детсадах могут быть отменены

Окончательное решение о проведении новогодних елок будет принято лишь в конце декабря. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Проведение новогодних елок в школах и детских садах Татарстана находится под вопросом. Если ранее в Минобразования республики говорили, что не оставят детей без праздничных мероприятий, то в региональном Роспотребнадзоре заявляют, что утренники могут быть отменены. Об этом сегодня, 20 ноября, на пресс-конференции сообщила за руководителя управления Любовь Авдонина.

По ее словам, окончательное решение о проведении новогодних елок будет принято лишь в конце декабря, так как ситуация с пандемией коронавиурса к тому времени может измениться в любую из сторон.