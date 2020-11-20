В Татарстане задержали подозреваемого в расстреле бара из обреза

По словам мужчины, он нашел охотничье ружье в лесу, принес домой и переделал.

В Зеленодольском районе Татарстана в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Октябрьский неизвестный расстрелял из огнестрельного оружия окно местного бара.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 54-летний местный житель. Полицейские изъяли у мужчины обрез двуствольного охотничьего ружья. По словам подозреваемого, он нашел оружие в лесу, принес домой и переделал его – укоротил ствол и убрал часть приклада.

- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям: «Хулиганство», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия», - сообщили в МВД Татарстана.