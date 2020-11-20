В Чувашии остаются свободными 15,2% коек для больных коронавирусом

В республике решено было организовать резерв в 240 коек на базе санатория “Чуваякурорт”. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что в Чувашии на данный момент свободны 462 койки для больных коронавирусом - 15,2% от их общего количества. Так, соответствующий фонд в республике заполнен на 84,8%. Об этом в пятницу, 20 ноября, на заседании регионального оперштаба по борьбе с инфекцией заявил глава местного Минздрава Владимир Степанов.

Напомним, что еще три дня назад зам премьер-министра России Татьяна Голикова, сообщая Владимиру Путину о ситуации в Чувашии говорила, что коечный фонд для зараженных СOVID-19 там задействован более чем на 95%. Среднероссийский показатель тогда составлял 81%.

По словам Степанова, после того онлайн-совещания в Чувашии решено было организовать резерв в 240 коек на базе санатория “Чувашиякурорт”.