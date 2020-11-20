Telegram-канала «Итиль» пишет, что Казанский Кремль не стал противиться решению об упразднении конституционных судов в регионах.

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявила, что комментировать решение не имеет смысла, так как оно уже принято: «У нас есть время до 2023 года, до 1-го числа, для того чтобы всю работу в соответствие привести, отработать. Немаловажно, что это происходит не в моменте сразу, а есть время для того, чтобы данную работу завершить».

Конституционный суд Татарстана был образован в 2000 году как атрибут государственности республики. Ранее его функции выполнял комитет конституционного надзора Татарстана, появившийся в конце 1990 года.

- Громкими делами КС не отличался. Единственное: в 2015 году в ходе рассмотрения жалобы КПРФ на закон о митингах суд указал, что возможно его «совершенствование»: это бы позволило коммунистам пройтись в центре Казани по ул.Пушкина, не нарушив закон. Однако Госсовет РТ рекомендацию проигнорировал, - пишет канал.