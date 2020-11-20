Минтимер Шаймиев выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Феофана

Фото: пресс-служба Казанской епархии

Первый президент Татарстана, а ныне госсоветник республики Минтимер Шаймиев выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Напомним, 73-летний священнослужитель скончался сегодня, 20 ноября, из-за последствий коронавирусной инфекции.

Ранее слова соболезнования уже выразили президент Татарстана Рустам Минниханов и муфтий республики Камиль Хазрат Самигуллин. В Татарстанской митрополии заметили, что архипастыри, клирики и паства также скорбят в связи со смертью приснопамятного владыки Феофана.