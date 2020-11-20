На данный момент COVID-19 подтвердился у 7 067 местных жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что скончался еще один зараженный коронавирусом житель Марий Эл. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 81. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщил федеральный опеpштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в республике выявили 7 067 зараженных (51 - накануне). На данный момент 6 054 из них выздоровели. В местных инфекционных стационарах же продолжают лечиться 1 162 человека: 1 151 - с пневмонией, 358 - с подтвержденным коронавирусом.

В Минздраве региона отмечают, что 215 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, а 978 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких при это подключены 40 пациентов, в кислородной поддержке нуждаются - 521.