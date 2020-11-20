Число летальных случаев коронавируса в Чувашии резко выросло до 221

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По данным на утро пятницы, 20 ноября, в Чувашии с начала пандемии подтверждена уже 221 смерть от коронавируса. Только за прошедшие сутки были подтверждены сразу 10 летальных случаев. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заметим, что всего на данный момент в республике провели 311 739 тестов на COVID-19. Исследования помогли выявить 11 387 больных (101 - за минувшие сутки). Сейчас большая часть из них - 10 171 человек, выздоровела, но зараженные продолжают выявляться ежедневно. Зам премьер-министра РФ Татьяна Голикова заявила, что в Чувашии наблюдается заполняемость коечного "ковидного" фонда на более, чем 95%.