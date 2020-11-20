В эту пятницу ГИБДД Казани проведет рейд по выявлению пьяных водителей

Фото: Алина НИЗАМОВА

В столице Татарстана сегодня, 20 ноября, с 22.00 и до 4.00 субботы, 21 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактический рейд "Нетрезвый водитель". Время для проведения выбрано не случайно - пятница, завершение трудовой недели и время расслабиться, в том числе и для автомобилистов. Не все водители во время своего отдыха с алкоголем оставляют автомобили на парковках, некоторые рискуют своими, а также чужими жизнями и садятся за руль. Вот на таких безответственных нарушителей и направлен рейд ГИБДД Казани.

Там отмечают, что с начала 2020 года в городе пьяные водители стали участниками уже 69 ДТП. В результате этих аварий шесть человек погибли и 97 – получили ранения различной степени тяжести.

ГИБДД Казани настоятельно рекомендует участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД РФ!