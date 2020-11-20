В Ульяновской области скончались еще шесть человек с коронавирусом

С начала пандемии COVID-19 в регионе подхватили 25 155 местных жителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердили еще шесть смертей зараженных коронавирусом людей. За счет этого число летальных случаев инфекции там достигло 315. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщил федеральный опрештаб по борьбе с COVID-19.

Кроме этого, накануне в области были выявлены 234 инфицированных человека и выписаны 275 ранее заразившихся и уже выздоровевших пациентов. Так, с начала пандемии COVID-19 подхватили 25 155 местных жителей, большая часть из которых - 20 412, выздоровела.