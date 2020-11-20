Минздрав Татарстана об очередях в гардероб онкодиспансера: “Имеется некоторый дефицит пространства”

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В социальных сетях появились фотографии очереди в гардероб республиканского клинического онкологического диспансера в Казани. На них видно, как десятки людей стоят друг за другом в масках, но не соблюдая социальную дистанцию.

- Зато барам запретили работать. После 24. Вдруг заболеют, - заметил автор кадров, который пожелал остаться анонимным.

Интернет-пользователи разделились на два лагеря, часть из которых назвала толкучку в медучреждении обычным делом, а часть - чем-то из ряда вон выходящим. Некоторые, правда, заметили, что подобное можно видеть не только у раздевалки в онкодиспансере, но и в автобусах или школьных столовых.

В итоге на все это ситуацию прокомментировал Минздрав Татарстана. В ведомстве заметили, что людям необходимо соблюдать дистанцию вне зависимости от планировки помещения, в котором они находятся.

- Гардероб в поликлинике онкодиспансера расположен в приспособленном помещении в подвале здания. Ввиду особенностей планировки, действительно имеется некоторый дефицит пространства. В учреждении для безопасности пациентов ужесточены правила посещения. Мы убедительно просим пациентов соблюдать меры предосторожности при посещении лечебных учреждений, не толпиться в условиях ограниченного пространства. Напоминаем о необходимости ношения маски в местах скопления людей, старайтесь соблюдать социальную дистанцию. Берегите себя и окружающих! - ответила пресс-служба Минздрава Татарстана.