В Марий Эл во время рыбалки утонул пенсионер

Тело рыбака из воды достали спасатели и передали его сотрудникам полиции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время подледного лова в техническом водоеме рядом с ТЭЦ-2 в Медведевском районе республики погиб 69-летний рыбак из деревни Митюково. Пенсионер с утра ушел на рыбалку, и домой к вечеру не вернулся. На поиски мужчины отправились родственники и знакомые, и один из них обнаружил тело погибшего в майне. По следам, оставленном на тонком льду, можно предположить, что рыбак подскользнулся, и упал в холодную воду. Самостоятельно выбраться не смог, и погиб.

На место происшествия выехали специалисты Центрального аварийно-спасательного отряда Марийской аварийно-спасательной службы. Они извлекли тело рыбака и передали его сотрудникам полиции.