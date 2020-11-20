В Набережных Челнах тесты на антитела к коронавирусу сдали около 3 000 горожан

Все биоматериалы направлены в Казань. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро пятницы, 20 ноября, в Набережных Челнах тесты на антитела к коронавирусу сделали порядка 3 000 человек. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.

По словам Николаева, в программе скрининговой оценки популяционного иммунитета к COVID-19 всего примут участие шесть тысяч местных жителей. Среди тех, кто уже сделал тесты 400 детей. Все биоматериалы направлены в Казань. После их обработки результаты направят в поликлиники Набережных Челнов.