В Чувашии закупают "глушилки" для женской колонии

С аукциона для женской колонии планируют закупить "глушилки" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Лот от женской исправительной колонии в Козловском районе республики - ИК-5, появился на сайте госзакупок. Пенитенциарное учреждение планирует закупить радиочастотное оборудование - "глушилки", и досмотровые аппараты: ручные металлодетекторы, видеоэндоскопы (гибкий зонд с камерой на одном конце и монитором на другой), пинпоинтеры (металлодетекторы для поиска мелких предметов), портативный нелинейный локатор для поиска включенных и выключенных электронных устройств. и другое. Всего на сумму более 3,7 миллионов рублей.

Сам аукцион состоится уже 30 ноября, а поставить оборудование выигравший аукцион обязан в течение 10 дней с момента подписания контракта.