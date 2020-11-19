Минздрав Татарстана подтвердил еще две смерти от коронавируса

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы Фото: Александр ГЛУЗ

Сегодня, 19 ноября 2020 года, Минздрав Татарстана сообщил о том, что в республике подтвердились еще две смерти от коронавируса.

Так, в одном случаев речь идет о 58 -летнем мужчине. Его доставили в больницу с COVID-19 и осложненной пневмонией. Состояние пациента при этом ухудшалось из-за обострения имеющихся у него сердечно-сосудистых заболеваний.

В другом случае – о 48–летнем мужчине, которого госпитализировали с пневмонией. Его лечение было осложнено тем, что у него имелись дыхательная недостаточность и хронические заболевания. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Таким образом, с начала пандемии в Татарстане зафиксировано уже 126 смерти от коронавируса.