В Казани теплоход-толкач получил пробоину, столкнувшись с затопленным судном

ЧП произошло, когда судно отплывало от причала. Фото: МЧС Татарстана

В это четверг, 19 ноября, на 1 310 километре водного пути реки Волга, в Казани районе Лесной Гавани у причала солебазы теплоход-толкач «Темрюк» получил пробоину размерами 5х5 сантиметров в носовой части по левому борту.

ЧП произошло во время отплытия от причала. Оказалось, что судно столкнулось с затопленным теплоходом «Казань».

- Происходит небольшое поступление воды в жилую каюту рядового состава судна. Силами экипажа (12 человек) производится откачка воды. На помощь прибыл теплоход «Кама-2», - сообщают в МЧС Татарстана.

Погибших и пострадавших, а также утечки топлива нет.