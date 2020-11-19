Новая премиальная коллекция Fresh Spa Home by Natura Siberica - роскошные спа-уходы для домашнего использования

Фото: предоставлено пресс-службой

Natura Siberica выпустила новую коллекцию для роскошного спа-ухода у вас дома. Она состоит из 7 пошаговых бьюти-программ для лица, тела и волос на основе свежих природных компонентов из Сибири (трав, ягод, натуральных масел, дикого меда, лосиного молока, северных водорослей и др.) для решения самых разных задач: восстановления кожи и волос, тонуса, обновления, сияния, детокса и антистресс-эффекта. Также в программу вошли 8 масок для лица с натуральными северными глинами и 5 активных концентрированных компонентов 10-в-1 для обогащения готовых продуктов и создания собственных эффективных спа-рецептур. Соберите свой спа-уход у себя дома!

В Natura Siberica адаптировали роскошные уходы спа-салона Fresh Spa, чтобы вы могли насладиться ими прямо у себя дома в удобное для вас время. Все программы, в полном соответствии с концепцией салонов Fresh Spa, состоят из натуральных и свежих природных компонентов: сибирских масел, ягод, трав, водорослей, дикого меда, лосиного молока, целебных солей и грязей сибирских озер. Травы и ягоды Natura Siberica выращивает на собственных органических фермах в Хакасии, на Сахалине, Камчатке и Кунашире: а также собирает по методу Wild Harvesting в дикой природе. Многие натуральные ингредиенты закупаются у фермеров Сибири и Дальнего Востока, что помогает поддерживать принципы органического животноводства и сохранять традиции малочисленных народов Сибири.

В числе активных компонентов в коллекции – сибирские растения-адаптогены, которые обладают удивительной жизненной силой и энергией. Пережив ледниковый период, они приобрели редкие качества и концентрацию активных компонентов, которые в составе бьюти-средств способствуют замедлению процессов старения.

НОВАЯ ЛИНИЯ FRESH SPA HOME – ЭТО:

7 пошаговых спа-программ для ухода за телом, лицом и волосами

- «Лосиное молоко» для восстановления лица и тела

- «Арджунская баня» для тонуса и молодости тела

- «Таежный янтарь» для сияния и молодости лица и тела

- «Солнце Арктики» для обновления кожи лица

- «Улугская баня» для супердетокс ухода за телом

- «Медовый SPA» для восстановления волос

- «Шаманка» – антистресс-программа для тела

Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

8 спа-масок для лица на уникальных сибирских глинах (100% натуральных компонентов)

- подсушивающая маска Anti-Acne

- ледяная маска «Свежесть –50»

- моментальная маска «Сияние и тонус»

- омолаживающая маска Anti-Age

- детокс-маска «Камчатский Detox»

- тонус-маска «Антистресс»

- паровая маска-баня T-Zone

- гидрогелевая маска «Суперувлажнение»

5 активных концентрированных компонентов 10-в-1 для обогащения бьюти-продуктов

- дикие тувинские травы

- черный березовый гриб чага

- минеральная ледниковая грязь сапропель

- дикие камчатские водоросли ламинария

- глубоководные сахалинские водоросли фукус

Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Всего в программу Fresh Spa Home вошло 36 продуктов для комплексного пошагового ухода за кожей и волосами: соли для ванн с травами и ягодами, скрабы для лица и тела из перемолотых орехов и трав, густые баттеры на кедровом масле, крем-суфле и нежные сливки для тела, ягодные и медовые маски, пилинги для лица и кожи головы на диких ягодах, густое травяное мыло и многое другое.

Отдельного внимания заслуживают 5 активных концентратов 10-в-1 для создания собственных бьюти-уходов – это тувинские травы, березовый гриб чага, минеральная грязь сапропель, камчатская ламинария и сахалинский фукус. Добавляя эти суперкомпоненты в готовые бьюти-продукты или смешивая их с обычными продуктами из холодильника, можно создавать собственные уникальные кастомизированные спа-продукты.

Спа-программы Fresh Spa Home представлены в формате бьюти-наборов, а также в виде отдельных продуктов, что позволяет собирать спа-уход по принципу конструктора, дополняя и обогащая его в зависимости от ваших потребностей.