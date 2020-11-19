В Марий Эл подтверждена смерть сотрудника полиции от коронавируса

Правоохранитель скончался в больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гибель одного из сотрудников полиции Марий Эл в результате заражения новой коронавирусной инфекцией подтверждена.

45-летний полицейский заболел 26 октября, ему поставили диагноз ОРВИ и он лечился дома. Но 2 ноября его состояние ухудшилось, и мужчину на "скорой" доставили в больницу. Там провели первоначальные манипуляции, взяли мазок на covid-19, и отправили в палату. На следующий день его перевели в реанимацию, где он через сутки скончался. Его результаты теста на коронавирусную инфекцию пришли недавно, 16 ноября.

Также отмечается, что у полицейского имелось хроническое заболевание.