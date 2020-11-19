Капитан “Ак Барса” Данис Зарипов рассказал, когда собирается заканчивать спортивную карьеру

Фото: ak-bars.ru

Капитану хоккейного клуба “Ак Барса”, единственному пятикратному обладателю Кубка Гагарина Данису Зарипову 39 лет. За казанскую команду с перерывами он играет с 2001 года, а спортом занимается и того дольше. По словам хоккеиста, коллеги часто спрашивают, не устал ли он надевать форму и выходить на лед. Признается, что нет.

На встрече с воспитанниками академии ХК “Ак Барс” Зарипов рассказал, что продолжает получать удовольствие от хоккея, а особенно - от побед. Сколько еще он будет играть, спортсмен не знает, но в ближайшее время уходить из спорта не собирается.