В Набережных Челнах рабочего затянуло в станок, и он погиб

По факту ЧП проводится прокурорская проверка. Фото: pixabay.com

В Набережных Челнах на одном из предприятий 56-летний рабочий стоял за станком, когда его затянуло внутрь и провернуло несколько раз. Мужчина скончался. На место ЧП с проверкой выехал прокурор города Дмитрий Ерпелев.

- По предварительной информации, несчастный случай произошел по вине погибшего, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Сейчас на предприятии идет проверка исполнения законодательства об охране труда. По ее будут приняты меры прокурорского реагирования.

В свою очередь в следственном комитете Татарстана сообщили, что из-за гибели рабочего на производстве было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».