В Вахитовского района Казани почти на сутки без воды оставят десятки домов и школы

Воды не будет с 8.00 22 ноября до 5.00 23 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

22 ноября в Вахитовском районе Казани запланировано массовое отключение воды. Под него попадают десятки домов, школы и здание вуза. Причина такого неудобства в проведении работ по подключению водопровода.

Так, с 8.00 22 ноября до 5.00 23 ноября воды не будет в домах по улице Галактионова, Катановскому и Кочетову переулкам, по улицам Маяковского, Некрасова, Профессорскому переулку и улице Щапова.

Также ее отключат по следующим адресам: ул.Бутлерова, четные номера домов с №№2 по 40/11, нечетные номера домов с №№1 по 45, ул.Гоголя, 1, 2, 3, 3а, 4, 4а корп.1, 4/1, 5, 7а, ул.Горького, 4, 4а, 6 корп.1, 6а корп.1, 8/9, 10, 10а («Динамо»), 16/7 (гимназия №3), 22/26, 24, ул.Муштари, 1/65, 5, 6 (школа №18), 6а, 7, 8, 8/45, 9, 9б, в, е, 9 корп.1, 10, 11/43, 11/40, 11 корп.1, 11в, 11а, 12, 12а, б, 13, 13а, б, в, д, 13 лит.А, 14, 14в, 15, 15а, 16, 16/1, 17, 18, 19, 19а, 19 корп.1, 20, 21, 22, 24, 26/22, ул.Низенькая, 3, 4, 5а, 7, ул.Овражная, 1, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18а, 19, 20, 23, ул.Пушкина, 21, 23, 25 и четные номера домов с №№8 по 52/2, ул.Толстого, 7/47, 15 (КНИТУ-КАИ), ул.Ульянова-Ленина, четные номера домов с №№16 по 60, нечетные номера домов с №№19 по 65, ул.Щепкина, четные номера домов с №№10 по 44, нечетные номера домов с №№9 по 21.

Жителей этих домов просят заранее сделать необходимые запасы.

- Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60, - сообщают в МУП «Водоканал».