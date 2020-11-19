В Казани поддержку самозанятых грантами продлят и в 2021 году

Эти деньги предназначены для обновления материально-технической базы, рекламы, покупки комплектующих и сырья. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Конкурс на поддержку самозанятых грантами начался в Казани еще в июне этого года. Уже 79 победителей получили более 7,5 миллионов рублей. В вскоре еще 50 самозанятым выдадут гранты на поддержку дела 4,9 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на обновление материально-технической базы, рекламу, покупку комплектующих и сырья.

- Мы обязательно продолжим эту программу и в этом, и в будущем году. Более того, ррезидент Татарстана на одной из встреч с самозанятыми оценил наши усилия в этом направлении и сказал о том, что в следующем году будет действовать подобная республиканская программа, - сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на координационном совете по поддержке малого и среднего бизнеса.

При этом ко всему прочему градоначальник дал поручение создать коворкинг-цех для работы самозанятых. Отметим, что на сегодня в Казани такой статус получили уже более 29 тысяч человек.