В Ульяновской области ожидается поступление второй партии вакцины от коронавируса

Сейчас вакцинация ждет работников “ковидных” госпиталей, а также сотрудников образовательных и социальных учреждений. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что в Ульяновской области использовали всю первую партию вакцин от коронавируса. Сейчас ждут поступления второй в количестве 1 064 доз. Вакцинация ждет работников “ковидных” госпиталей, а также сотрудников образовательных и социальных учреждений. Остальные жители региона смогут привиться уже в середине декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор области Сергей Морозов, в свою очередь, заметил, что сейчас нужно держать на контроле наличие в медучрежедениях и аптеках средств индивидуальной защиты, а также лекарств. Для постоянного поддержания и своевременного пополнения запаса препаратов в региональном Минздраве организована работа специальной комиссии.