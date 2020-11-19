Жителя Татарстана заподозрили в убийстве брата из ревности

Мужчина задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения на время следствия. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

18 ноября в одном из домов села Егоркино Нурлатского района Татарстана было обнаружено тело 52-летнего мужчины. Страшную находку сделала сестра погибшего. Прибывшие на место эксперты-криминалисты установили, что смерть мужчины была насильственной – на голове имелись травмы от тупого предмета. В связи с этим следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в его совершении был задержан 37-летний троюродный брат погибшего. Как полагает следствие, в течение нескольких дней сожительница не ночевала дома – выпивала с потерпевшим. О чем женщина по возвращению и рассказала подозреваемому.

После таких признаний, как следует из материалов дела, мужчина пошел разбираться к брату и на почве ревности забил его насмерть. А когда подозреваемый вернулся, то сообщил сожительнице, что наказал родственника.

- Свою причастность к совершению преступления задержанный не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.