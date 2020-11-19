В Чебоксарах бывший зек довел родную мать до попытки суицида и был приговорен к колонии

Приговор суда еще не вступил в законную силу. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В столице Чувашии 31-летний бывший зек был признан судом виновным по двум уголовным статьям: «истязание» и «доведение до покушения на самоубийство».

- Мужчину приговорили к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данное решение еще не вступило в законную силу.

Как было доказано на суде, мужчина, освободившись из колонии 31 января 2020 года, проживал вместе со своей 67-летней матерью. В феврале более недели он по пьяни измывался над родительницей. Бил ее, таскал за волосы и всячески оскорблял, не стесняясь в выражениях.

В итоге женщина не вынесла такого отношения со стороны сына и попыталась совершить суицид. Но врачам удалось спасти жизнь пенсионерки.