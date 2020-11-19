Пенсионерка из Набережных Челнов заказала в интернете платье, а получила кошачий наполнитель

За покупку женщина рассчиталась на почте, а посылку, в которой оказался кошачий наполнитель, открыла уже дома. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Жительница Набережных Челнов заказала в интернет-магазине платье за семь тысяч рублей. Через две недели покупка пришла, и 65-летняя женщина рассчиталась за нее на почте. Уже дома она поняла, что ее обманули - внутри посылки были кошачий наполнитель и постельное белье.

Пенсионерка поспешила в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье “Мошенничество” и выяснили, что для связи с пострадавшей злоумышленники использовали номера телефонов, зарегистрированные в Москве и Калининградской области. Мошенников ищут.

- Сотрудники полиции призывают быть осторожными при онлайн-сделках, особенно, если нет уверенности в добросовестности продавца. Рекомендуют посмотреть отзывы о работе интернет-магазина, воздержаться от покупок, если встречаются отрицательные рекомендации, - отмечают в пресс-службе УМВД Набережных Челнов.