В Набережных Челнах проложат новые трамвайные линии

Строительство трамвайных линий будет проходить в три этапа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в Набережных Челнах собираются проложить еще 40 километров трамвайных линий. Проект их строительства сегодня, 19 ноября, обсудили мэр города Наиль Магдеев и гендиректор “Электротранспорта” Рашид Шамсудинов.

Строительство трамвайных линий будет проходить в три этапа. В начале путями будут обеспечены жители поселков ЗЯБ и ГЭС с новыми микрорайонами Замелекесья и Сидоровкой. Протяженность ветки в обоих направлениях составит 16 километров (то есть 8 кмлометров в одну сторону 8 в другую), запланировано 16 остановок.

После трамвайное сообщение будет запущено через улицу Полякова. Общая протяженность этого маршрута – более 20 километров, число остановок - 18. В перспективе также строительство путей по Московскому проспекту - от улицы Академика Королева и проспектов Чулман, а также Раиса Беляева.