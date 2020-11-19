В Алексеевском районе Татарстана во время пожара погиб человек

Фото: из архива МЧС Татарстана

В селе Чувашская Майна Алексеевского района республики ночью 18 ноября произошел пожар. Возгорание поздно обнаружили, пламя заметили лишь в 2.00. К этому времени дом площадью 115 квадратных метров был полностью охвачен огнем.

К месту происшествия прибыли пожарные, которые выяснили, что вместе с одноэтажным бревенчатым домом горят и надворные постройки.

С пламенем удалось справиться, но при разборе завалов были обнаружены останки человека, личность которого устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.