Зима 2020-2021 в Татарстане может стать аномально теплой

Сейчас в республике холодно из-за воздушной массы из Арктики, но скоро все может измениться. Фото: Евгения ГУСЕВА

Зима 2020-2021 в Татарстане может повторить погоду прошлого сезона и вновь стать аномально теплой. По крайней мере, шансов на это у нее больше, чем на обратное. Об этом во время пресс-конференции сообщил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

По словам профессора, сейчас в Татарстане холодно из-за воздушной массы из Арктики. Если дальше циркуляция атмосферы будет западной, то зимой в регионе будет тепло. Точно об этом можно будет сказать уже через несколько дней.

Переведенцев напомнил, что последние суровые морозы в Татарстане наблюдались 42 года назад. И это также дает надежду на очередную теплую зиму.