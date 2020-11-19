Пожар в Казани на улице Завойского: спасаясь от огня, женщина выпрыгнула из окна и погибла

Женщина жила в квартире на 8 этаже. Фото: МЧС Татарстана

Стали известны новые подробности пожара, который произошел в многоэтажке на улице Завойского в столице Татарстана утром 19 ноября. Очевидцы рассказали, что когда началось возгорание, жительница горящей квартиры на 8 этаже выпрыгнула в окно, не дожидаясь спасения. Женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия.

Во время тушения огня из дома эвакуировали 20 человек. На место происшествия выезжал прокурор Приволжского района Казани Наиль Исмагилов.

Сейчас личность погибшей выясняют сотрудники правоохранительных органов Казани. Причины возгорания выясняют сотрудники МЧС Татарстана.