В Казани под лед провалился и погиб 68-летний пенсионер

Водолазы нашли тело мужчины на глубине 12 метров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В службу "112" в среду, 18 ноября, позвонил очевидец, который рассказал, что на его глазах под лед провалился мужчина. Произошло это на реке Волга в Кировском районе Казани.

Когда на место ЧП прибыли спасатели, на поверхности полыньи в 70-метрах от берега никого уже не было. Очевидец рассказал, что пострадавший скрылся под водой.

Спасатели ЗПСО№2 МЧС Татарстана развернули пост, и водолазы произвели погружение, разыскивая тело утонувшего. Вскоре им удалось найти его на глубине 12 метров в 70 метрах от берега. Погибшим оказался 68-летний пенсионер.

- Причина происшествия устанавливается сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили в МЧС Татарстана.