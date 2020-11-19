В Казани угарным газом во время купания отравился 5-летний ребенок

На место происшествия медики "скорой" вызвали спасателей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 18 ноября, в 21.47 в экстренные службы поступило сообщение о том, что в многоэтажке на улице Восстания во время купания в ванной квартиры стало плохо 5-летнему мальчику. Спасателей вызывала бригада "скорой помощи", которая приехала по обращению родителей ребенка. Медики и предположили, что мальчик отравился угарным газом.

Специалисты МЧС осмотрели всю квартиру. Они установили причину произошедшего - отсутствовала тяга в дымоходе газового водонагревателя при закрытых окнах. По этому поводу сотрудники ведомства провели профилактическую беседу с родителями ребенка.